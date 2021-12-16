НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пассажиры поделились подробностями столкновения лайнера и поливочной машины в Шереметьево

По словам одной из женщин, которая должна была лететь на этом самолёте, с крылом воздушного судна ничего заметного на первый взгляд не произошло.

16 декабря, 12:33

© Telegram/"Аэрофлотовщина"

Авария в Шереметьево, где самолёт опрокинул поливочную машину, произошла в тот момент, когда лайнер обрабатывали противообледенительной жидкостью. Об этом рассказали пассажиры рейса, сообщает телеканал "360".

"Самолёт начали поливать специальной жидкостью от замерзания, а он начал двигаться вперёд. Правое крыло зацепило машину, которая нас поливала, и опрокинуло её. После приехали пожарная, скорая. А дальше мы не видели — нам отключили камеры", — описал происходящее один из очевидцев.

Самолёт МС-21-300 успешно выполнил первый тренировочный полёт из Москвы в Иркутск

Самолёт МС-21-300 успешно выполнил первый тренировочный полёт из Москвы в Иркутск

Позже к пассажирам обратился экипаж самолёта. Людей предупредили, что борт могут заменить, а сам лайнер временно отогнали на парковку.

Кроме того, одна из пассажирок пояснила, что заметила человека в будке поливочной машины. А другая отметила, что с крылом самолёта ничего заметного на первый взгляд не произошло.

Неизвестный сообщил о "минировании" самолёта в аэропорту Шереметьево

Неизвестный сообщил о "минировании" самолёта в аэропорту Шереметьево

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 16 декабря, утром. В результате того, что самолёт уронил набок поливочную машину, пострадал водитель. При этом экипаж лайнера не заметил столкновения. На дымящийся транспорт обратили внимание пассажиры.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Михаилсегодня в 09:07

Вот точно также, из-за несоблюдений команд диспетчера пилотом самолёта авиакомпании KLM на острове Тенерифе произошла самая крупномасштабная катастрофа в истории авиации, унёсшая 583 жизни! А если бы на полосе оказалась не антиобледелительная машина, а машина-топливозаправщик, то к каким жертвам могла бы привести подобная трагедия, кто-нибудь подумал?! Поэтому, такого пилота-торопыгу уволить нахрен!

Новости партнеров

Layer 1