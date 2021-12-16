Пассажиры поделились подробностями столкновения лайнера и поливочной машины в Шереметьево
По словам одной из женщин, которая должна была лететь на этом самолёте, с крылом воздушного судна ничего заметного на первый взгляд не произошло.
© Telegram/"Аэрофлотовщина"
Авария в Шереметьево, где самолёт опрокинул поливочную машину, произошла в тот момент, когда лайнер обрабатывали противообледенительной жидкостью. Об этом рассказали пассажиры рейса, сообщает телеканал "360".
"Самолёт начали поливать специальной жидкостью от замерзания, а он начал двигаться вперёд. Правое крыло зацепило машину, которая нас поливала, и опрокинуло её. После приехали пожарная, скорая. А дальше мы не видели — нам отключили камеры", — описал происходящее один из очевидцев.
Позже к пассажирам обратился экипаж самолёта. Людей предупредили, что борт могут заменить, а сам лайнер временно отогнали на парковку.
Кроме того, одна из пассажирок пояснила, что заметила человека в будке поливочной машины. А другая отметила, что с крылом самолёта ничего заметного на первый взгляд не произошло.
Напомним, инцидент произошёл сегодня, 16 декабря, утром. В результате того, что самолёт уронил набок поливочную машину, пострадал водитель. При этом экипаж лайнера не заметил столкновения. На дымящийся транспорт обратили внимание пассажиры.
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Комментариев: 1
Вот точно также, из-за несоблюдений команд диспетчера пилотом самолёта авиакомпании KLM на острове Тенерифе произошла самая крупномасштабная катастрофа в истории авиации, унёсшая 583 жизни! А если бы на полосе оказалась не антиобледелительная машина, а машина-топливозаправщик, то к каким жертвам могла бы привести подобная трагедия, кто-нибудь подумал?! Поэтому, такого пилота-торопыгу уволить нахрен!