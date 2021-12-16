Пассажиры поделились подробностями столкновения лайнера и поливочной машины в Шереметьево

Авария в Шереметьево, где самолёт опрокинул поливочную машину, произошла в тот момент, когда лайнер обрабатывали противообледенительной жидкостью. Об этом рассказали пассажиры рейса, сообщает телеканал "360".

"Самолёт начали поливать специальной жидкостью от замерзания, а он начал двигаться вперёд. Правое крыло зацепило машину, которая нас поливала, и опрокинуло её. После приехали пожарная, скорая. А дальше мы не видели — нам отключили камеры", — описал происходящее один из очевидцев.

Позже к пассажирам обратился экипаж самолёта. Людей предупредили, что борт могут заменить, а сам лайнер временно отогнали на парковку.

Кроме того, одна из пассажирок пояснила, что заметила человека в будке поливочной машины. А другая отметила, что с крылом самолёта ничего заметного на первый взгляд не произошло.