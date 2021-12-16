Психиатр Гилёв: У четверти перенёсших ковид начинаются проблемы с нервной системой

У пациентов, переболевших коронавирусом, появляются расстройства нервной системы или обостряются уже имеющиеся нейродегенеративные заболевания. Об этом заявил врач-психиатр Артём Гилёв.

"В моей практике это каждый четвёртый пациент, имевший диагноз до болезни. И ещё у четверти переболевших расстройства нервной системы возникают, даже если до этого у человека они не были диагностированы", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

При этом психиатр отметил, что пока механизмы влияния коронавируса на нервную систему не очень ясны, однако уже понятно: чем тяжелее человек перенёс ковид, тем серьёзнее будут последствия, особенно если пациент проходил лечение в отделении реанимации.

Среди заболеваний, которые могут обостриться, врач назвал деменцию, тревожные и тревожно-депрессивные расстройства.