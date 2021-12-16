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Жительница Волгоградской области родила близнецов на парковке торгового центра

Роды пришлось принимать супругу женщины. На свет появились два здоровых мальчика весом 2,7 и 2,5 килограмма.

16 декабря, 12:29

Фото © Pixabay

В Волгограде 32-летняя женщина не доехала до больницы и родила сыновей-близнецов на парковке торгового центра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Комитет здравоохранения региона.

"Женщина родила в автомобиле, в присутствии мужа, на парковке магазина в Дзержинском районе. Скоротечные роды пришлось принять супругу, параллельно вызывая скорую", — отметили в комитете.

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Отмечается, что на свет появились два здоровых мальчика весом 2,7 и 2,5 килограмма. Прибывшие на место медики забрали маму и малышей и доставили в роддом, роженица и груднички чувствуют себя хорошо. Как сообщил собеседник агентства, в семье есть ещё двое детей.

Ранее Лайф рассказывал, что певица Нюша родила второго ребёнка. Последние месяцы беременности артистка провела в Объединённых Арабских Эмиратах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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