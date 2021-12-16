Жительница Волгоградской области родила близнецов на парковке торгового центра

В Волгограде 32-летняя женщина не доехала до больницы и родила сыновей-близнецов на парковке торгового центра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Комитет здравоохранения региона.

"Женщина родила в автомобиле, в присутствии мужа, на парковке магазина в Дзержинском районе. Скоротечные роды пришлось принять супругу, параллельно вызывая скорую", — отметили в комитете.

Отмечается, что на свет появились два здоровых мальчика весом 2,7 и 2,5 килограмма. Прибывшие на место медики забрали маму и малышей и доставили в роддом, роженица и груднички чувствуют себя хорошо. Как сообщил собеседник агентства, в семье есть ещё двое детей.