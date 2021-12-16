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Задержана глава инспекции ФНС по центральным районам Москвы

Накануне в её квартире и служебном кабинете силовики провели обыски, в ходе которых обнаружили крупную сумму наличных. По некоторым данным, к следователям также доставлен и муж женщины.

16 декабря, 12:04
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Сотрудник полиции производит задержание. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве задержали начальницу столичной межрайонной налоговой инспекции (ИФНС) № 3. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сейчас с женщиной проводятся следственные действия. По данным агентства, главу ИФНС № 3 подозревают в совершении должностного преступления. Накануне в её квартире и служебном кабинете правоохранители провели обыски, в ходе которых нашли крупную сумму наличных. Как отмечают некоторые СМИ, к следователям также был доставлен и супруг подозреваемой.

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На сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Отмечается, что данная инспекция обслуживает налогоплательщиков Тверского, Пресненского и Арбатского районов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что задержан первый замглавы Администрации Солнечногорска Александр Квасников. Выпускник МГИМО подозревается в получении взятки. О какой сумме идёт речь и за что чиновник мог получить деньги, не уточнялось.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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