Задержана глава инспекции ФНС по центральным районам Москвы
Накануне в её квартире и служебном кабинете силовики провели обыски, в ходе которых обнаружили крупную сумму наличных. По некоторым данным, к следователям также доставлен и муж женщины.
Сотрудник полиции производит задержание. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Москве задержали начальницу столичной межрайонной налоговой инспекции (ИФНС) № 3. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Сейчас с женщиной проводятся следственные действия. По данным агентства, главу ИФНС № 3 подозревают в совершении должностного преступления. Накануне в её квартире и служебном кабинете правоохранители провели обыски, в ходе которых нашли крупную сумму наличных. Как отмечают некоторые СМИ, к следователям также был доставлен и супруг подозреваемой.
На сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Отмечается, что данная инспекция обслуживает налогоплательщиков Тверского, Пресненского и Арбатского районов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что задержан первый замглавы Администрации Солнечногорска Александр Квасников. Выпускник МГИМО подозревается в получении взятки. О какой сумме идёт речь и за что чиновник мог получить деньги, не уточнялось.
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