Задержана глава инспекции ФНС по центральным районам Москвы

В Москве задержали начальницу столичной межрайонной налоговой инспекции (ИФНС) № 3. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сейчас с женщиной проводятся следственные действия. По данным агентства, главу ИФНС № 3 подозревают в совершении должностного преступления. Накануне в её квартире и служебном кабинете правоохранители провели обыски, в ходе которых нашли крупную сумму наличных. Как отмечают некоторые СМИ, к следователям также был доставлен и супруг подозреваемой.

На сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Отмечается, что данная инспекция обслуживает налогоплательщиков Тверского, Пресненского и Арбатского районов.