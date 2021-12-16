Порошенко устроил скандал, ворвавшись в прямой эфир. Видео © Telegram / Sergii Ivanov

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко устроил скандал, внезапно ворвавшись в прямой эфир телеканала "Рада". Он раскритиковал новое финансирование парламентского СМИ, а также назвал всё происходящее преступлением.

"Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали — сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков. Мы точно это так не оставим", — заявил повёрнутый спиной к телезрителям Порошенко.

Примечательно, что никто из ведущих не пытался осадить экс-главу Незалежной. Напротив, журналисты предложили Порошенко сесть за стол и в спокойной обстановке предъявить претензии. Однако в ответ политик решил покинуть телестудию.

Отметим, что фрагмент видео в телеграм-канале опубликовал журналист Сергей Иванов, который работает на "Раде" ведущим вечерних эфиров. Ролик он сопроводил подписью: "Когда пьяный бывший пришёл на свадьбу". В комментариях тут же посыпались насмешки над Порошенко. "Вот же клоун", "Позорище", "Он точно пьяный, противно смотреть", "Какой кринж. Он же ведь был президентом, до чего скатился", — высказались украинцы.