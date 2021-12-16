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В Москве знакомый развёл бизнесмена-криптовалютчика на 1,5 миллиона долларов

Эдуард решил обменять накопления и перевёл крипту на электронный кошелёк своего "партнёра" Павла, которого считал надёжным. А после остался без денег.

16 декабря, 12:23

Фото © Shutterstock

В Москве мошенники обманули бизнесмена, занимающегося криптовалютой, и украли полтора миллиона долларов, сообщает телеграм-канал SHOT. Криптосделка должна была пройти в офисе на Звенигородском шоссе, куда и прибыл 29-летний Эдуард Ковалёв. Просить деньги вперёд он не стал и вляпался в неприятности.

Молодому человеку предложили перевести накопления в криптовалюте на электронный кошелёк его знакомого Павла. Однако деньги Ковалёву перед осуществлением сделки не показали, сам предприниматель считал партнёра надёжным.

После получения перевода Павел передал потерпевшему сумку и покинул офис. Бизнесмен не успел даже проверить содержимое портфеля, как в комнату вошли двое неизвестных, представились "службой безопасности" Павла и отобрали кейс. И поведали, что за сделкой якобы следила полиция, которую навёл сам Эдуард.

Тогда предприниматель попытался отобрать сумку, но неизвестные пригрозили ему оружием. Испуганный Ковалёв позвонил "надёжному партнёру", а тот заявил, что теперь деньги ему передадут в другом месте.

Позднее молодому человеку стали угрожать расправой, если тот обратится в полицию. Собственное расследование успехом не увенчалось: бизнесмен понял, что не в силах разобраться, и всё же обратился в органы.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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