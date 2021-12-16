Законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату принят в первом чтении
Документ ещё будет дорабатываться ко второму чтению, сообщили в Госдуме.
Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. Документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке против CoViD-19, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.
Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять сертификат, будут принимать региональные власти. Однако он точно не потребуется при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" планирует разработать поправки ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. По словам руководителя фракции Владимира Васильева, единороссы приняли решение поддержать законопроект в первом чтении лишь на этом условии. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь заявила, что кабмин также готов участвовать в дальнейшей доработке документа.
Напомним, что во вторник, 14 декабря, законопроект поддержали члены Комитета Госдумы по охране здоровья, а также Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Депутаты сочли, что документ должен быть принят в первом чтении как временная мера, которая нацелена на активную борьбу с пандемией коронавируса. Также там отметили, что при подготовке нормативно-правовых актов необходимо уделить наибольшее внимание в первую очередь безопасности данных, а также правильно организовать взаимодействие ведомств и компаний при использовании сертификатов и QR-кодов.
Пресс-служба Государственной думы