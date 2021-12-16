Законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату принят в первом чтении

Документ ещё будет дорабатываться ко второму чтению, сообщили в Госдуме.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. Документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке против CoViD-19, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.

Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять сертификат, будут принимать региональные власти. Однако он точно не потребуется при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" планирует разработать поправки ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. По словам руководителя фракции Владимира Васильева, единороссы приняли решение поддержать законопроект в первом чтении лишь на этом условии. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь заявила, что кабмин также готов участвовать в дальнейшей доработке документа.