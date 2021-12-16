Четверо российских туристов пострадали в ДТП в Египте

Туристический автобус 16 декабря попал в ДТП около международного аэропорта Шарм-эль-Шейха, в результате пострадали четверо россиян, находившихся в салоне. Об этом рассказали в Посольстве РФ.

"Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами лёгкой и средней тяжести", — говорится в сообщении.