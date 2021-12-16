Четверо российских туристов пострадали в ДТП в Египте
Их немедленно доставили в больницы Шарм-эль-Шейха с травмами лёгкой и средней степеней тяжести.
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Туристический автобус 16 декабря попал в ДТП около международного аэропорта Шарм-эль-Шейха, в результате пострадали четверо россиян, находившихся в салоне. Об этом рассказали в Посольстве РФ.
"Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами лёгкой и средней тяжести", — говорится в сообщении.
А ранее, в сентябре, в Египте произошло крупное ДТП, унёсшее жизни 12 человек. Инцидент произошёл возле Суэца, примерно в 100 километрах от Каира. Водитель автобуса налетел на бетонное ограждение. Также пострадало около 40 человек.
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