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Четверо российских туристов пострадали в ДТП в Египте

Их немедленно доставили в больницы Шарм-эль-Шейха с травмами лёгкой и средней степеней тяжести.

16 декабря, 12:40

Фото © Shutterstock

Туристический автобус 16 декабря попал в ДТП около международного аэропорта Шарм-эль-Шейха, в результате пострадали четверо россиян, находившихся в салоне. Об этом рассказали в Посольстве РФ.

"Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами лёгкой и средней тяжести", — говорится в сообщении.

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А ранее, в сентябре, в Египте произошло крупное ДТП, унёсшее жизни 12 человек. Инцидент произошёл возле Суэца, примерно в 100 километрах от Каира. Водитель автобуса налетел на бетонное ограждение. Также пострадало около 40 человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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