Жители Белоруссии рассказали, как на самом деле относятся к россиянам
Отмечается, что дальнейшую интеграцию стран-соседок в рамках Союзного государства одобряет лишь четверть респондентов (24,8%). Половина же высказалась за сохранение суверенитета республики.
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Почти половина жителей Белоруссии (41%) оценивают отношения с россиянами как братские и дружеские. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования аналитического центра EcooM, пишет БелТА.
Согласно данным опроса, только 3,7% респондентов считают, что отношения между Москвой и Минском можно назвать напряжёнными. Ещё 6,5% охарактеризовали их как нейтральные, а о нормальных отношениях двух соседних государств высказались 35,5% белорусов.
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При этом почти 44% отвечающих отметили, что поддерживают инициативы белорусского лидера Александра Лукашенко по сохранению суверенитета и независимости республики. В то же время дальнейшую интеграцию Белоруссии с Россией в рамках Союзного государства одобряет лишь четверть респондентов (24,8%).
Уточняется, что участие в опросе приняли более десяти тысяч жителей Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия разрабатывают символику Союзного государства. По словам госсекретаря объединения двух стран, она будет использоваться в совместных протоколах. Дмитрий Мезенцев также отметил, что уже проинформировал об этом лидеров двух стран.
Напомним, в ходе заседания Высшего государственного совета Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. Позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что страны пока не будут переходить на единую валюту.
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