Жители Белоруссии рассказали, как на самом деле относятся к россиянам

Почти половина жителей Белоруссии (41%) оценивают отношения с россиянами как братские и дружеские. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования аналитического центра EcooM, пишет БелТА.

Согласно данным опроса, только 3,7% респондентов считают, что отношения между Москвой и Минском можно назвать напряжёнными. Ещё 6,5% охарактеризовали их как нейтральные, а о нормальных отношениях двух соседних государств высказались 35,5% белорусов.

При этом почти 44% отвечающих отметили, что поддерживают инициативы белорусского лидера Александра Лукашенко по сохранению суверенитета и независимости республики. В то же время дальнейшую интеграцию Белоруссии с Россией в рамках Союзного государства одобряет лишь четверть респондентов (24,8%).

Уточняется, что участие в опросе приняли более десяти тысяч жителей Белоруссии.