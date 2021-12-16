Бритни Спирс шокировала фанатов видео с младенцем-призраком

Бритни Спирс укачивает воображаемого ребёнка. Видео © Instagram / britneyspears

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в "Инстаграме" видео, которым заинтриговала подписчиков. Не исключено, что знаменитость снова беременна.

На видео Бритни сделала вид, что укачивает и кормит вымышленного ребёнка у новогодней ёлки. "Прибавление в семье. Угадайте, мальчик это или девочка", — написала певица, поблагодарив в посте своего возлюбленного — фитнес-тренера Сэма Асгари, с которым обручилась в сентябре.