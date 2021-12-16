Бритни Спирс шокировала фанатов видео с младенцем-призраком
На записи певица укачивает "малыша" у ёлки. В посте она предложила фанатам угадать, мальчик это или девочка. Некоторые подписчики предположили, что на руках у поп-звезды котёнок или щенок.
© Instagram/britneyspears
Бритни Спирс укачивает воображаемого ребёнка. Видео © Instagram / britneyspears
Американская певица Бритни Спирс опубликовала в "Инстаграме" видео, которым заинтриговала подписчиков. Не исключено, что знаменитость снова беременна.
На видео Бритни сделала вид, что укачивает и кормит вымышленного ребёнка у новогодней ёлки. "Прибавление в семье. Угадайте, мальчик это или девочка", — написала певица, поблагодарив в посте своего возлюбленного — фитнес-тренера Сэма Асгари, с которым обручилась в сентябре.
Бритни Джин Спирс — американская певица, поп-икона 2000-х годов. Проснувшись знаменитой после выхода в свет песни Baby, One More Time в 1998 году, она подарила миру десятки хитов, включая Oops, I Did It Again, Gimme More и Toxic. После серии скандалов, завершившихся ментальным расстройством и терапией в психиатрической клинике, Бритни оказалась под опекой собственного отца. Избавиться от надзора она смогла буквально месяц назад. Подробнее о биографии Бритни Спирс читайте на сайте uznayvse.ru.
Комментариев: 0