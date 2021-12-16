Кондуктор из Сургута сняла на видео, как выгоняет из автобуса больного ДЦП ребёнка © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал видеоролик, на котором видно, как кондуктор из Сургута выгоняет из автобуса больного ДЦП ребёнка. Запись вела сама женщина.

"Мы опаздываем домой, и так в гараж [едем]! Одну остановку обратно иди. Это ужас какой-то", — возмущается кондуктор на кадрах.

Мальчик в итоге вышел из автобуса, при том что на улице стоял жуткий мороз, а с собой у школьника был тяжёлый рюкзак. Тем не менее подростку пришлось возвращаться домой пешком. По данным телеграм-канала, сейчас по факту инцидента организована внутренняя проверка Дептранса, в результате которой женщину, скорее всего, уволят.

Также ситуацией уже заинтересовались в Прокуратуре Сургута. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

"При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — добавили в ведомстве.