"Мы опаздываем домой!": Лайф публикует новое видео конфликта кондуктора из Сургута и ребёнка с ДЦП
По факту инцидента организована внутренняя проверка Дептранса. Женщину, скорее всего, уволят. Также инцидентом заинтересовались в прокуратуре города.
© Telegram/SHOT
Кондуктор из Сургута сняла на видео, как выгоняет из автобуса больного ДЦП ребёнка © Telegram / SHOT
Телеграм-канал SHOT опубликовал видеоролик, на котором видно, как кондуктор из Сургута выгоняет из автобуса больного ДЦП ребёнка. Запись вела сама женщина.
"Мы опаздываем домой, и так в гараж [едем]! Одну остановку обратно иди. Это ужас какой-то", — возмущается кондуктор на кадрах.
Мальчик в итоге вышел из автобуса, при том что на улице стоял жуткий мороз, а с собой у школьника был тяжёлый рюкзак. Тем не менее подростку пришлось возвращаться домой пешком. По данным телеграм-канала, сейчас по факту инцидента организована внутренняя проверка Дептранса, в результате которой женщину, скорее всего, уволят.
Также ситуацией уже заинтересовались в Прокуратуре Сургута. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.
"При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — добавили в ведомстве.
О том, что в Сургуте кондуктор выгнала из автобуса на мороз больного ДЦП ребёнка, стало известно ранее. По словам мамы школьника Елены Ермаковой, сын возвращался домой после тренировки. Мальчик ждал, пока автобус доедет до его остановки, но водитель почему-то проехал мимо неё. Когда подросток начал возмущаться, кондуктор попросту выгнала его на улицу.
Комментариев: 1
Эту кондукторшу, тварь надо не уволить было, а за ноги привязать к автобусу и тащить по улице чтобы она головой об асфальт билась!!! Это же надо так? Это же скотство какое то!!! Ребенка-инвалида провезти мимо остановки а потом выгнать, чтобы он пешком шел. Неужели в людях не осталось ничего человеческого???