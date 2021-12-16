Психотерапевт Шереметьев объяснил, как взрослому человеку реагировать на мнение родителей

Психотерапевт и трансперсональный психолог Руслан Шереметьев в беседе с РИА ФАН рассказал, как реагировать на мнение родителей, и объяснил, почему даже взрослые люди подвержены их влиянию.

"В период роста и развития нам продолжают вбивать в голову, что "мама знает лучше". Агитация ведётся и в религии ("Почитай отца и мать своих"), но это не значит, что к их мнению нужно прислушиваться до конца жизни", — указал специалист.

По словам Шереметьева, порядка 70% мыслительных процессов в голове зависят от знаний и установок, данных родителями в возрасте от 0 до 7 лет. Дети перенимают повадки, привычки и знания взрослых из ближайшего окружения. Их влияние на формирование личности очень велико.

У каждого есть определённые страхи из детства, подчёркивает психолог. В частности, установки, диктующие быть хорошим и правильным. Из этого и образуется большое количество людей, зависящих от мнения родителей. Опрос показал, что таких личностей в стране насчитывается порядка 35%, уточняет Шереметьев. К тому же люди, которые соглашаются с волей родителей, в равной степени зависимы от их мнения, как и встречающие советы от них в штыки.

"Важно понять, насколько хорошо прислушиваться к мнению родителей во взрослом возрасте. Вы можете слушать, что вам говорят, но делать следует то, что хотите вы. Так как вы являетесь взрослой целостной личностью", — советует специалист.

По его словам, если человек слепо следует мнению старших родственников, не учитывая собственные желания и стремления, это означает одно — "не проведена сепарация".

"Человек так и не стал целостной личностью, а всё ещё привязан психологической пуповиной к своей матери. Получается, что он продолжает проживать её жизнь, а не свою", — объяснил Шереметьев.

Для россиян необходимо авторитетное мнение из-за полной реформ и переворотов истории народа, считает психолог. Ведь людям на протяжении долгого времени внушали на религиозном и социальном уровнях необходимость кого-то слушаться.

"За сотни лет в нас сформировалось убеждение, что наше собственное мнение ничего не значит, но если другой человек мне скажет, как что-то делать, то всё будет правильно", — добавил он.

Шереметьев считает, что проблема заключается в ценности и самооценке каждого человека. Большое количество наших сограждан попросту не ценят себя.

"Около 90% россиян не ценят себя, либо их самооценка носит характер ниже среднего, а это значит, что равняться на себя они не могут и ищут любое плечо, которое сами сделают авторитетным", — подытожил эксперт.