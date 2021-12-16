Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID в России

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для спортивных болельщиков.

"Получено пять поправок. Основное для нас было удобство оформления этой карты", — заявил представитель комитета по спорту Роман Терюшков.

Предполагается, что в случае принятия в итоговом, третьем чтении закон начнёт действовать с 1 июня 2022 года.

Идея введения паспорта болельщика обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.