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Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID в России

Ранее система вводилась в нашей стране во время Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018, а также игр Евро-2020.

16 декабря, 13:43
<p>© ТАСС / Александр Демьянчук</p>

© ТАСС / Александр Демьянчук

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для спортивных болельщиков.

"Получено пять поправок. Основное для нас было удобство оформления этой карты", — заявил представитель комитета по спорту Роман Терюшков.

Предполагается, что в случае принятия в итоговом, третьем чтении закон начнёт действовать с 1 июня 2022 года.

Идея введения паспорта болельщика обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.

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Отметим, что система Fan ID вводилась в нашей стране перед Кубком конфедераций 2017 года, а также чемпионатом мира по футболу – 2018. Позднее её использовали для прохода на "Газпром-арену" во время игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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