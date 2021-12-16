Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID в России
Ранее система вводилась в нашей стране во время Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018, а также игр Евро-2020.
© ТАСС / Александр Демьянчук
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для спортивных болельщиков.
"Получено пять поправок. Основное для нас было удобство оформления этой карты", — заявил представитель комитета по спорту Роман Терюшков.
Предполагается, что в случае принятия в итоговом, третьем чтении закон начнёт действовать с 1 июня 2022 года.
Идея введения паспорта болельщика обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.
Отметим, что система Fan ID вводилась в нашей стране перед Кубком конфедераций 2017 года, а также чемпионатом мира по футболу – 2018. Позднее её использовали для прохода на "Газпром-арену" во время игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
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