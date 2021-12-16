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В Москве суд оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент

С начала 2021 года общая сумма штрафов компании, учитывая прежние за это же правонарушение, составила 8,1 миллиона рублей.

16 декабря, 13:40

Фото © Pixabay

В Москве мировой суд Таганского района оштрафовал компанию TikTok на четыре миллиона рублей за два административных правонарушения за отказ удалить информацию, запрещённую на территории России. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"TikTok Pte. Ltd признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 и частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административных штрафов в размере 1 000 000 рублей 00 копеек и 3 000 000 соответственно", — говорится в релизе.

Таким образом, с начала 2021 года общая сумма штрафов, выписанных TikTok, учитывая прежние за это же правонарушение, составила 8,1 миллиона рублей.

Twitter оштрафовали ещё на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент

Twitter оштрафовали ещё на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент

Ранее Лайф писал, что российские суды оштрафовали Meta, Google и TikTok на 111,6 миллиона рублей. Как отметили в пресс-службе Роскомнадзора, назначенные тогда штрафы уплатил только TikTok.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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