В Москве суд оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент
С начала 2021 года общая сумма штрафов компании, учитывая прежние за это же правонарушение, составила 8,1 миллиона рублей.
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В Москве мировой суд Таганского района оштрафовал компанию TikTok на четыре миллиона рублей за два административных правонарушения за отказ удалить информацию, запрещённую на территории России. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.
"TikTok Pte. Ltd признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 и частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административных штрафов в размере 1 000 000 рублей 00 копеек и 3 000 000 соответственно", — говорится в релизе.
Таким образом, с начала 2021 года общая сумма штрафов, выписанных TikTok, учитывая прежние за это же правонарушение, составила 8,1 миллиона рублей.
Ранее Лайф писал, что российские суды оштрафовали Meta, Google и TikTok на 111,6 миллиона рублей. Как отметили в пресс-службе Роскомнадзора, назначенные тогда штрафы уплатил только TikTok.
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