В Москве суд оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент

В Москве мировой суд Таганского района оштрафовал компанию TikTok на четыре миллиона рублей за два административных правонарушения за отказ удалить информацию, запрещённую на территории России. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"TikTok Pte. Ltd признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 и частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административных штрафов в размере 1 000 000 рублей 00 копеек и 3 000 000 соответственно", — говорится в релизе.