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Песков рассказал Лайфу, как Путин встретит Рождество

Обычно глава государства в этот праздник посещает храмы за пределами столицы.

16 декабря, 13:56

Президент России Владимир Путин во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе. © ТАСС / Александр Демьянчук

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Лайфу, что в рождественскую ночь Владимир Путин по традиции посетит службу в одном из храмов страны.

"Будет храм", — сказал представитель Кремля.

При этом он уточнил, что пока до конца не решено, какой именно это будет храм и в каком регионе.

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Напомним, что в 2021 году президент России встретил Рождество в церкви Николы на Липне на берегу озера Ильмень в Новгородской области. А в 2020-м глава государства присутствовал на службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили, когда ему было полтора месяца.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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