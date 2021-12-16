Песков рассказал Лайфу, как Путин встретит Рождество
Обычно глава государства в этот праздник посещает храмы за пределами столицы.
Президент России Владимир Путин во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе. © ТАСС / Александр Демьянчук
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Лайфу, что в рождественскую ночь Владимир Путин по традиции посетит службу в одном из храмов страны.
"Будет храм", — сказал представитель Кремля.
При этом он уточнил, что пока до конца не решено, какой именно это будет храм и в каком регионе.
Напомним, что в 2021 году президент России встретил Рождество в церкви Николы на Липне на берегу озера Ильмень в Новгородской области. А в 2020-м глава государства присутствовал на службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили, когда ему было полтора месяца.
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