Песков рассказал Лайфу, как Путин встретит Рождество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Лайфу, что в рождественскую ночь Владимир Путин по традиции посетит службу в одном из храмов страны.

При этом он уточнил, что пока до конца не решено, какой именно это будет храм и в каком регионе.