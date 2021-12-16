Учёный Чумаков и невролог Хорошев рассказали, как восстановить память после ковида

Восстановить память после перенесённого ковида может помочь тренировка мозговой деятельности, своему организму необходимо давать умственные нагрузки. Так считают заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков и врач-невролог Павел Хорошев.

"Восстановление зависит от степени поражения, связано это с тем, что мелкие сосуды тромбируются, происходит выключение определённого количества нейронов, которые отвечают за память. В итоге не все связи восстанавливаются, но точно восстанавливается способность запоминать. И тут важны тренировки памяти", — объяснил в беседе с Ura.ru Чумаков.

Хорошев добавил, что мозг человека — это очень пластичная вещь и нервные клетки восстанавливаются, пусть и "с возрастом медленнее, чем в юности, не всегда и не во всех местах, но восстанавливаются".

"И зависит всё только от учёбы. То есть если нагрузка есть, то орган живёт, если её нет, то организм не будет восстанавливать ту или иную структуру", — подчеркнул невролог.