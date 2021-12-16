В Петербурге и области ищут закладчиков, напавших на полицейских с ножом
Подозрительных парня и девушку заметили на Горском кладбище. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на чёрном "KIA-Оптима".
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили план "Перехват", чтобы найти парня и девушку — предполагаемых закладчиков, напавших на полицейских с ножом и перцовым баллончиком. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что подозрительную пару заметили на Горском кладбище в Курортном районе. После этого девушка, предположительно, залила правоохранителей из перцового баллончика, а парень ударил одного из них ножом. Затем злоумышленники сели в чёрный "KIA-Оптима" и скрылись в неизвестном направлении. Поиски преступников продолжаются.
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