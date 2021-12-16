Лайф снял с коптера подмосковный особняк арестованного владельца "Листвяжной"
Судя по кадрам, достроить дом Михаил Федяев так и не успел. По оценкам экспертов, нынешняя стоимость роскошной двухэтажной усадьбы составляет примерно 400 миллионов рублей.
Особняк арестованного владельца "Листвяжной" © Telegram/SHOT
Подмосковный особняк арестованного владельца "Листвяжной" Михаила Федяева © Telegram/SHOT
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с квадрокоптера с подмосковными владениями миллиардера Михаила Федяева — основного собственника "Листвяжной", председателя совета директоров компании "СДС-уголь", которого после трагедии на шахте отправили в СИЗО до 14 февраля 2022 года.
Ролик был снят в элитном посёлке Горки-2. Именно в этом районе Подмосковья ещё в 2019 году бизнесмен приобрёл участок под строительство двухэтажного особняка площадью полторы тысячи квадратных метров. Судя по кадрам, достроить дом Федяев так и не успел. Людей на территории участка не наблюдается. По оценкам экспертов, нынешняя стоимость такой усадьбы составляет примерно 400 миллионов рублей.
Стоит отметить, что этот особняк — единственное недвижимое имущество, которое зарегистрировано на бизнесмена. Ранее Федяев снял с учёта квартиры в Москве, Краснодаре и Кемерове.
Как уже писал Лайф, Федяеву грозит десять лет тюрьмы. Свою вину по делу об аварии он не признал. Вместе с миллиардером в СИЗО также отправили генерального директора компании "СДС-уголь" Геннадия Алексеева. Кроме того, были арестованы техдиректор холдинга "СДС-уголь" Антон Якутов, а также главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов.
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Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. На сегодняшний день тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
Комментариев: 1
Такие деньги за 15 соток и не выдающийся дом? Вы что-то попутали.