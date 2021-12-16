Лайф снял с коптера подмосковный особняк арестованного владельца "Листвяжной"

Подмосковный особняк арестованного владельца "Листвяжной" Михаила Федяева © Telegram/SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с квадрокоптера с подмосковными владениями миллиардера Михаила Федяева — основного собственника "Листвяжной", председателя совета директоров компании "СДС-уголь", которого после трагедии на шахте отправили в СИЗО до 14 февраля 2022 года.

Ролик был снят в элитном посёлке Горки-2. Именно в этом районе Подмосковья ещё в 2019 году бизнесмен приобрёл участок под строительство двухэтажного особняка площадью полторы тысячи квадратных метров. Судя по кадрам, достроить дом Федяев так и не успел. Людей на территории участка не наблюдается. По оценкам экспертов, нынешняя стоимость такой усадьбы составляет примерно 400 миллионов рублей.

Стоит отметить, что этот особняк — единственное недвижимое имущество, которое зарегистрировано на бизнесмена. Ранее Федяев снял с учёта квартиры в Москве, Краснодаре и Кемерове.