"Одноклассники" выяснили, где живут самые доброжелательные россияне
Больше всего в положительном ключе пользователи соцсети обсуждали Евровидение, летнюю Олимпиаду в Токио, а также съёмки российского фильма на МКС.
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Пользователи соцсети "Одноклассники" в Забайкальском крае, Татарстане и Башкирии в 2021 году были самыми позитивными в своих реакциях. Отмечается, что жители этих регионов уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса, которые есть в распоряжении Лайфа. Кроме того, на специальном сайте с итогами года сервиса есть новый раздел "Карта эмоций".
На четвёртой строчке рейтинга расположился Алтайский край, который в прошлом году был лидером, а первую пятёрку замыкает Хабаровский край. Стоит отметить, что на шестом месте находится Санкт-Петербург, который в 2020 году был в топе с наименее позитивными жителями.
Больше всего негатива в соцсети в текущем году было от пользователей из Кемеровской и Волгоградской областей, а также Приморского края. Они чаще всего реагировали на контент с помощью грустных эмоций и комментариев с отрицательным эмоциональным окрасом. При этом в Кузбассе доля негатива сильно выросла в четвёртом квартале, в том числе в связи с трагедией на шахте "Листвяжная". В топ-5 этого рейтинга также вошли Красноярский и Пермский край.
Ранее Лайф рассказывал, что больше половины россиян считают декабрь самым сложным месяцем. Опрошенные устают к концу года от огромного объёма работы, зимней непогоды и подготовки к новогодним праздникам.
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