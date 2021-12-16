"Одноклассники" выяснили, где живут самые доброжелательные россияне

Пользователи соцсети "Одноклассники" в Забайкальском крае, Татарстане и Башкирии в 2021 году были самыми позитивными в своих реакциях. Отмечается, что жители этих регионов уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса, которые есть в распоряжении Лайфа. Кроме того, на специальном сайте с итогами года сервиса есть новый раздел "Карта эмоций".

На четвёртой строчке рейтинга расположился Алтайский край, который в прошлом году был лидером, а первую пятёрку замыкает Хабаровский край. Стоит отметить, что на шестом месте находится Санкт-Петербург, который в 2020 году был в топе с наименее позитивными жителями.

Больше всего негатива в соцсети в текущем году было от пользователей из Кемеровской и Волгоградской областей, а также Приморского края. Они чаще всего реагировали на контент с помощью грустных эмоций и комментариев с отрицательным эмоциональным окрасом. При этом в Кузбассе доля негатива сильно выросла в четвёртом квартале, в том числе в связи с трагедией на шахте "Листвяжная". В топ-5 этого рейтинга также вошли Красноярский и Пермский край.