Персонажи известных картин призвали петербуржцев держаться за поручни

В общественном транспорте Санкт-Петербурга появились агитационные постеры о необходимости держаться за поручни. На плакаты поместили героев известных классических картин в современных городских автобусах.

"Через иронию и гротеск мы хотим достучаться до каждого и напомнить пассажирам о соблюдении правил безопасности во время поездок в общественном транспорте", — говорится в сообщении городского комитета по транспорту.











Петербуржцам также напомнили, что основной причиной падения пассажиров в общественном транспорте является нарушение правил дорожного движения другими участниками процесса. Горожанам рекомендовали беречь себя и пожелали счастливого пути.