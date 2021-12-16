Персонажи известных картин призвали петербуржцев держаться за поручни
Через иронию и гротеск власти города хотят предостеречь горожан от травм при резком торможении и повороте во время поездок в общественном транспорте.
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В общественном транспорте Санкт-Петербурга появились агитационные постеры о необходимости держаться за поручни. На плакаты поместили героев известных классических картин в современных городских автобусах.
"Через иронию и гротеск мы хотим достучаться до каждого и напомнить пассажирам о соблюдении правил безопасности во время поездок в общественном транспорте", — говорится в сообщении городского комитета по транспорту.
Петербуржцам также напомнили, что основной причиной падения пассажиров в общественном транспорте является нарушение правил дорожного движения другими участниками процесса. Горожанам рекомендовали беречь себя и пожелали счастливого пути.
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