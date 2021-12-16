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Персонажи известных картин призвали петербуржцев держаться за поручни

Через иронию и гротеск власти города хотят предостеречь горожан от травм при резком торможении и повороте во время поездок в общественном транспорте.

16 декабря, 14:39

© VK/passtransportspb

В общественном транспорте Санкт-Петербурга появились агитационные постеры о необходимости держаться за поручни. На плакаты поместили героев известных классических картин в современных городских автобусах.

"Через иронию и гротеск мы хотим достучаться до каждого и напомнить пассажирам о соблюдении правил безопасности во время поездок в общественном транспорте", — говорится в сообщении городского комитета по транспорту.

  • © VK/passtransportspb
    © VK/passtransportspb
  • © VK/passtransportspb
    © VK/passtransportspb
  • © VK/passtransportspb
    © VK/passtransportspb
  • © VK/passtransportspb
    © VK/passtransportspb
  • © VK/passtransportspb
    © VK/passtransportspb

© VK/passtransportspb

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Петербуржцам также напомнили, что основной причиной падения пассажиров в общественном транспорте является нарушение правил дорожного движения другими участниками процесса. Горожанам рекомендовали беречь себя и пожелали счастливого пути.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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