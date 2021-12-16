"Денег не брал": Бывший вратарь сборной России Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
В составе московского "Спартака" футболист стал шестикратным чемпионом России.
Фото © ТАСС / Артем Коротаев
Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов заявил, что во время игровой карьеры принимал участие в договорных матчах. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Ответь по-братски".
"Участвовал ли я в договорных матчах? Да. Но что за матч — я не буду рассказывать. Участвовал в такой игре, но денег за это не брал. Всё, что касалось моей игры, — я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди. Больше ничего не скажу. Все эти намёки наведут на мысль", — заявил Филимонов.
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В ходе игровой карьеры вратарь стал шестикратным чемпионом России в составе московского "Спартака". Также в его активе титул чемпиона мира по пляжному футболу.
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Сказан бред, а потом и напечатан!