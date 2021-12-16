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"Денег не брал": Бывший вратарь сборной России Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах

В составе московского "Спартака" футболист стал шестикратным чемпионом России.

16 декабря, 14:30

Фото © ТАСС / Артем Коротаев

Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов заявил, что во время игровой карьеры принимал участие в договорных матчах. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Ответь по-братски".

"Участвовал ли я в договорных матчах? Да. Но что за матч — я не буду рассказывать. Участвовал в такой игре, но денег за это не брал. Всё, что касалось моей игры, — я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди. Больше ничего не скажу. Все эти намёки наведут на мысль", — заявил Филимонов.

"Худшего настроения не было никогда": Легенда "Спартака" рассказала, как участвовала в договорном матче

"Худшего настроения не было никогда": Легенда "Спартака" рассказала, как участвовала в договорном матче

В ходе игровой карьеры вратарь стал шестикратным чемпионом России в составе московского "Спартака". Также в его активе титул чемпиона мира по пляжному футболу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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Комментариев: 1

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Олег Володинвчера в 15:15

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