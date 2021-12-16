"Участвовал ли я в договорных матчах? Да. Но что за матч — я не буду рассказывать. Участвовал в такой игре, но денег за это не брал. Всё, что касалось моей игры, — я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди. Больше ничего не скажу. Все эти намёки наведут на мысль", — заявил Филимонов.