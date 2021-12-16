Захарова раскрыла, чем для РФ грозит запрет транзита белорусских грузов через Литву

В Москве обеспокоены сообщениями о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии, Россия не оставит без внимания такие ограничения, если их примут. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации", — приводит слова Захаровой пресс-служба министерства.

Представитель МИД призвала партнёров не подрывать экономические связи и напомнила, что Литва по межправительственному соглашению обязана обеспечивать российский грузовой транзит из и в Калининградскую область. Захарова отметила, что такого рода шаги, затрагивающие повседневную жизнь многих людей, нужно обсуждать с заинтересованными международными партнёрами и предупреждать о них заранее.

Ранее Министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии.