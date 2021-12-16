Аналитики: В офисы в Москве перед Новым годом чаще заказывают икру, а в Тюмени — колпаки Деда Мороза

Продажи икры в декабре выросли в столице и Петербурге в 3,8 раза благодаря офисным работникам, а в Тюмени увеличился спрос на колпаки Деда Мороза — именно на этот город приходится 40% корпоративных заказов. Такие данные предоставили Лайфу аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров "Сбермаркет".

Специалисты сравнили B2B-продажи праздничных товаров (искусственные ели, календари, новогодние колпаки) и продуктов (красная икра, мандарины, конфеты, шампанское) за периоды 20–30 ноября и 1–10 декабря 2021 года. В ходе исследования аналитики пришли к выводу, что в Москве офисы закупили мандарины заранее, поскольку в ноябре продажи на них увеличились в 1,3 раза. В то же время в других городах мандаринами офисы закупались чаще (в полтора раза) в первые дни декабря.

Шампанское и конфеты в подарочных упаковках покупали с самовывозом заранее уже в ноябре питерские, новосибирские и воронежские офисы — в среднем продажи выросли в три раза. Отмечается, что причиной тому, вероятно, могла стать экономия, ведь на товары долгого хранения есть дополнительные скидки и акции в ноябре. Также это связано с новостями в медиа про рост цен на алкоголь к Новому году.

"Красную икру чаще покупали офисы в Москве и Санкт-Петербурге: рост продаж в декабре в 3,8 раза по сравнению с ноябрём. В регионах икру в декабре стали заказывать в среднем в 1,3 раза чаще, чем в ноябре", — говорится в релизе.

Что касается украшений, их большинство офисов заказывают в декабре. Так, спрос на хлопушки и бенгальские огни по всей России в среднем увеличился в 5,3 раза. А заказы гирлянд и искусственных елей выросли в 5,7 и в 4,2 раза соответственно. Особенно популярны новогодние колпаки: 40% заказов приходится на корпоративные заказы из Тюмени, 25% — на компании Уфы, а 20% — из Ростова-на-Дону. Причём больше всего пользуются спросом классические колпаки, музыкальные и в виде новогодней ёлки.

Также отмечается рост продаж новогодних игрушек в 3,9 раза. Среди них больше всего пользуются спросом шары, фигурки деда-мороза, связка шишек и снежинка. Вместе с тем корпоративные клиенты выбирают перед Новым годом подарки с символом 2022 года — тигром: шоколад фигурный, подарочные наборы конфет и чайные наборы.