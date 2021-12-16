Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич рассказала, что в спринтерской гонке на этапе Кубка мира во французском Анси организаторы потеряли пакет с одеждой, в которую она планировала переодеться. Об этом спортсменка заявила в эфире "Матч ТВ".

"Удивительно, что столько человек стартуют, а потеряли именно мои вещи. Я стояла около 10–15 минут и ждала, чтобы мой пакет нашли. В итоге мне дали курточку. Согрела. Организаторы начали быстрые поиски и дали мне тёплый плед", — сказала Казакевич.

В спринте россиянка заняла 17-е место, допустив один промах в стрельбе. Победившей в гонке норвежке Марте Олсбю-Ройселанн она уступила более минуты.