Суд вновь отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену-модель

Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты фотографа Дмитрия Лошагина, которая оспаривала отказ в условно-досрочном освобождении (УДО). Напомним, мужчина был осуждён на десять лет за убийство жены.

"Рассмотрев доводы сторон, суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката Сергея Лошагина, а постановление суда первой инстанции — без изменения", — сообщили в пресс-службе учреждения.