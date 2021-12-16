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Суд вновь отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену-модель

Осуждённый и его защита оспаривали решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 22 октября 2021 года.

16 декабря, 15:30
<p>Дмитрий Лошагин. Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/criminal/2021/12/16/70319834/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.ru</a> / Артём Устюжанин</p>

Дмитрий Лошагин. Фото © E1.ru / Артём Устюжанин

Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты фотографа Дмитрия Лошагина, которая оспаривала отказ в условно-досрочном освобождении (УДО). Напомним, мужчина был осуждён на десять лет за убийство жены.

"Рассмотрев доводы сторон, суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката Сергея Лошагина, а постановление суда первой инстанции — без изменения", — сообщили в пресс-службе учреждения.

Поясним, что Лошагин и его защита оспаривали решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который отказал ему в УДО 22 октября 2021 года.

Суд отказал в УДО осуждённому за убийство Старовойтовой экс-депутату

Суд отказал в УДО осуждённому за убийство Старовойтовой экс-депутату

Напомним, трагедия произошла в августе 2013 года. Дмитрий в состоянии алкогольного опьянения ударил Юлию и во время потасовки свернул ей шею. Позже он вывез тело в лес и попытался его сжечь. В 2015 году Лошагину за убийство жены-модели дали десять лет, позднее смягчив срок заключения на два месяца. В августе 2021 года Чкаловский районный суд одобрил УДО фотографу. Но Свердловский областной суд отменил это решение.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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