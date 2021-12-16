Суд вновь отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену-модель
Осуждённый и его защита оспаривали решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 22 октября 2021 года.
Дмитрий Лошагин. Фото © E1.ru / Артём Устюжанин
Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты фотографа Дмитрия Лошагина, которая оспаривала отказ в условно-досрочном освобождении (УДО). Напомним, мужчина был осуждён на десять лет за убийство жены.
"Рассмотрев доводы сторон, суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката Сергея Лошагина, а постановление суда первой инстанции — без изменения", — сообщили в пресс-службе учреждения.
Поясним, что Лошагин и его защита оспаривали решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который отказал ему в УДО 22 октября 2021 года.
Напомним, трагедия произошла в августе 2013 года. Дмитрий в состоянии алкогольного опьянения ударил Юлию и во время потасовки свернул ей шею. Позже он вывез тело в лес и попытался его сжечь. В 2015 году Лошагину за убийство жены-модели дали десять лет, позднее смягчив срок заключения на два месяца. В августе 2021 года Чкаловский районный суд одобрил УДО фотографу. Но Свердловский областной суд отменил это решение.
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