Шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ с "Баффало"

"Миннесота Уайлд" на своей площадке по буллитам проиграла клубу "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Одну из шайб в составе "Миннесоты" забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Его соотечественник и партнёр по команде Дмитрий Куликов сделал результативную передачу.

Капризов забросил 11-ю шайбу в сезоне и прервал серию из двух игр подряд без набранных очков. Всего в его активе 33 балла в 29 матчах сезона.