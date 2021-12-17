Шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ с "Баффало"
По количеству набранных очков в нынешнем сезоне россиянин занимает шестое место.
Фото © НХЛ
"Миннесота Уайлд" на своей площадке по буллитам проиграла клубу "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Одну из шайб в составе "Миннесоты" забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Его соотечественник и партнёр по команде Дмитрий Куликов сделал результативную передачу.
Капризов забросил 11-ю шайбу в сезоне и прервал серию из двух игр подряд без набранных очков. Всего в его активе 33 балла в 29 матчах сезона.
По количеству набранных за сезон очков россиянин занимает шестое место. Его опережают только игроки "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (47 баллов) и Леон Драйзайтль (46), капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (46), Назем Кадри из "Колорадо Эвеланш" (38) и Стивен Стэмкос из "Тампы-Бэй Лайтнинг" (34).
Комментариев: 0