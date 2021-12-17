Вратарь "Тампы-Бэй" Василевский установил новый рекорд в НХЛ

Российский вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский установил новый рекорд в НХЛ. За календарный год он выиграл в регулярном чемпионате и плей-офф 63 матча из 88.

Рекордной для Василевского стала победа "Тампы-Бэй" над "Оттавой Сенаторз" со счётом 2:1.

Это позволило нашему хоккеисту превзойти достижение канадского голкипера Марка-Андре Флери (62 победы в 98 матчах), установленное им в 2009 году. Тогда вратарь защищал цвета команды "Питтсбург Пингвинз".