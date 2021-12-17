Вратарь "Тампы-Бэй" Василевский установил новый рекорд в НХЛ
В этом году россиянин выиграл второй Кубок Стэнли подряд и был признан самым ценным игроком плей-офф.
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Российский вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский установил новый рекорд в НХЛ. За календарный год он выиграл в регулярном чемпионате и плей-офф 63 матча из 88.
Рекордной для Василевского стала победа "Тампы-Бэй" над "Оттавой Сенаторз" со счётом 2:1.
Это позволило нашему хоккеисту превзойти достижение канадского голкипера Марка-Андре Флери (62 победы в 98 матчах), установленное им в 2009 году. Тогда вратарь защищал цвета команды "Питтсбург Пингвинз".
В этом году Василевский выиграл второй Кубок Стэнли подряд и был признан самым ценным игроком плей-офф. В нынешнем сезоне россиянин одержал уже 16 побед, что является лучшим показателем в НХЛ.
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