Сборная России по хоккею со счётом 1:0 победила шведскую команду на Кубке Первого канала — втором в нынешнем сезоне этапе Евротура. Встреча состоялась на "ЦСКА-арене" в Москве.

Единственная шайба была заброшена в середине третьего периода. На 48-й минуте после передач Никиты Гусева и Владимира Ткачёва отличился Вячеслав Войнов.

На турнире в Москве сборной России ещё предстоит провести матчи с Чехией и Финляндией. Эти встречи состоятся 18 и 19 декабря соответственно.

Накануне Кубок Первого канала стартовал победой сборной России над Канадой со счётом 4:3. В нашей команде по шайбе забросили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачёв.