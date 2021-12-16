Победа с футбольным счётом: Сборная России выиграла у Швеции на Кубке Первого канала
На турнире команде Алексея Жамнова ещё предстоит провести матчи с Чехией и Финляндией.
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Сборная России по хоккею со счётом 1:0 победила шведскую команду на Кубке Первого канала — втором в нынешнем сезоне этапе Евротура. Встреча состоялась на "ЦСКА-арене" в Москве.
Единственная шайба была заброшена в середине третьего периода. На 48-й минуте после передач Никиты Гусева и Владимира Ткачёва отличился Вячеслав Войнов.
December 16, 2021
На турнире в Москве сборной России ещё предстоит провести матчи с Чехией и Финляндией. Эти встречи состоятся 18 и 19 декабря соответственно.
Классика в нашу пользу: Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче Кубка Первого канала
Накануне Кубок Первого канала стартовал победой сборной России над Канадой со счётом 4:3. В нашей команде по шайбе забросили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачёв.
Кубок Первого канала по хоккею
Швеция — Россия — 0:1
Шайба: Войнов 48' (0:1)
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