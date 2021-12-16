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Победа с футбольным счётом: Сборная России выиграла у Швеции на Кубке Первого канала

На турнире команде Алексея Жамнова ещё предстоит провести матчи с Чехией и Финляндией.

16 декабря, 17:46
<p>Фото © ФХР</p>

Фото © ФХР

Сборная России по хоккею со счётом 1:0 победила шведскую команду на Кубке Первого канала — втором в нынешнем сезоне этапе Евротура. Встреча состоялась на "ЦСКА-арене" в Москве.

Единственная шайба была заброшена в середине третьего периода. На 48-й минуте после передач Никиты Гусева и Владимира Ткачёва отличился Вячеслав Войнов.

На турнире в Москве сборной России ещё предстоит провести матчи с Чехией и Финляндией. Эти встречи состоятся 18 и 19 декабря соответственно.

Классика в нашу пользу: Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче Кубка Первого канала

Классика в нашу пользу: Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче Кубка Первого канала

Накануне Кубок Первого канала стартовал победой сборной России над Канадой со счётом 4:3. В нашей команде по шайбе забросили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачёв.

Кубок Первого канала по хоккею

Швеция — Россия — 0:1

Шайба: Войнов 48' (0:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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