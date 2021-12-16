Сборная России сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в Лиге наций УЕФА

Наша команда попала в группу В2. В случае победы в своей подгруппе подопечные Валерия Карпина смогут подняться рангом выше и сыграть с сильнейшими командами Старого Света.

Добавим, что матчи Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023 состоятся в июне и сентябре следующего года. В силу того, что ещё не принят регламент отбора на Евро-2024, пока не ясно, как именно результаты турнира повлияют на квалификацию первенства Старого Света.