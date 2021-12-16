Сборная России сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в Лиге наций УЕФА
Два матча наша команда проведёт уже в ближайшем июне, ещё два — в сентябре 2022 года.
Фото © РФС / Михаил Шапаев
Сборная России по футболу сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в новом сезоне Лиги наций УЕФА.
Наша команда попала в группу В2. В случае победы в своей подгруппе подопечные Валерия Карпина смогут подняться рангом выше и сыграть с сильнейшими командами Старого Света.
Добавим, что матчи Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023 состоятся в июне и сентябре следующего года. В силу того, что ещё не принят регламент отбора на Евро-2024, пока не ясно, как именно результаты турнира повлияют на квалификацию первенства Старого Света.
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