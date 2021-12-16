НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная России сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в Лиге наций УЕФА

Два матча наша команда проведёт уже в ближайшем июне, ещё два — в сентябре 2022 года.

16 декабря, 17:38

Фото © РФС / Михаил Шапаев

Сборная России по футболу сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в новом сезоне Лиги наций УЕФА.

Наша команда попала в группу В2. В случае победы в своей подгруппе подопечные Валерия Карпина смогут подняться рангом выше и сыграть с сильнейшими командами Старого Света.

Президент РФС назвал удовлетворительными результаты сборной России по футболу

Президент РФС назвал удовлетворительными результаты сборной России по футболу

Добавим, что матчи Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023 состоятся в июне и сентябре следующего года. В силу того, что ещё не принят регламент отбора на Евро-2024, пока не ясно, как именно результаты турнира повлияют на квалификацию первенства Старого Света.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1