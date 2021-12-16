Матч "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии перенесли из-за вспышки коронавируса

Матч 18-го тура чемпионата Англии по футболу между командами "Манчестер Юнайтед" и "Брайтон" перенесли на неопределённый срок. Об этом сообщается на сайте манкунианского клуба.

Встреча, которая должна была состояться в субботу, 18 декабря, перенесена из-за вспышки коронавируса в составе МЮ. Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.

"Наш приоритет — здоровье игроков и персонала. Учитывая количество людей, которым пришлось изолироваться из-за CoViD-19, у клуба не было иного выхода, кроме как попросить перенести встречу. Совет Премьер-лиги принял решение на основании рекомендаций медицинских консультантов", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.