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"Любовь никогда не заканчивается": Роналду трогательно раскрыл пол будущей двойни

На данный момент у португальского футболиста уже четверо детей.

17 декабря, 08:08

Фото © Instagram / cristiano

Видео © Instagram / cristiano

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ждут мальчика и девочку. Об этом свидетельствует видео, которое футболист разместил в своём инстаграме.

На записи дети Роналду лопают шарики. Внутри одного из них — конфетти голубого цвета, внутри другого — розового.

"Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается", — подписал видео Роналду.

Криштиану Роналду получил травму колена, празднуя гол

Криштиану Роналду получил травму колена, празднуя гол

На данный момент у Криштиану уже четверо детей. 11-летний Криштиану-младший, а также четырёхлетние Ева и Матео появились на свет от суррогатной матери. В 2017 году Джорджина Родригес родила футболисту дочь Алану Мартину.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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