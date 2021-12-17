"Любовь никогда не заканчивается": Роналду трогательно раскрыл пол будущей двойни
На данный момент у португальского футболиста уже четверо детей.
Фото © Instagram / cristiano
Видео © Instagram / cristiano
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ждут мальчика и девочку. Об этом свидетельствует видео, которое футболист разместил в своём инстаграме.
На записи дети Роналду лопают шарики. Внутри одного из них — конфетти голубого цвета, внутри другого — розового.
"Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается", — подписал видео Роналду.
На данный момент у Криштиану уже четверо детей. 11-летний Криштиану-младший, а также четырёхлетние Ева и Матео появились на свет от суррогатной матери. В 2017 году Джорджина Родригес родила футболисту дочь Алану Мартину.
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