Видео © Instagram / cristiano

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ждут мальчика и девочку. Об этом свидетельствует видео, которое футболист разместил в своём инстаграме.

На записи дети Роналду лопают шарики. Внутри одного из них — конфетти голубого цвета, внутри другого — розового.

"Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается", — подписал видео Роналду.