Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером "Спартака"
Ранее красно-белые расторгли контракт с португальцем Руем Виторией, пришедшим в клуб летом 2021 года.
Фото © ТАСС / РА / Jonathan Moscrop
Итальянский специалист Паоло Ваноли стал главным тренером "Спартака", сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с новым наставником рассчитан до 2023 года. Помогать ему будут ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки. Добавим, что ранее Ваноли работал помощником Антонио Конте в "Челси" и "Интере", но не пошёл за ним в "Тоттенхэм", так как захотел самостоятельного развития карьеры.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" покинул португальский наставник Руй Витория. Главным тренером красно-белых он стал летом 2021 года. За это время он вывел команду в 1/8 финала Лиги Европы, однако завершил первую часть сезона РПЛ на девятом месте.
Комментариев: 0