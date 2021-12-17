Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером "Спартака"

Контракт с новым наставником рассчитан до 2023 года. Помогать ему будут ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки. Добавим, что ранее Ваноли работал помощником Антонио Конте в "Челси" и "Интере", но не пошёл за ним в "Тоттенхэм", так как захотел самостоятельного развития карьеры.