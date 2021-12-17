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Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером "Спартака"

Ранее красно-белые расторгли контракт с португальцем Руем Виторией, пришедшим в клуб летом 2021 года.

17 декабря, 07:07

Фото © ТАСС / РА / Jonathan Moscrop

Итальянский специалист Паоло Ваноли стал главным тренером "Спартака", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с новым наставником рассчитан до 2023 года. Помогать ему будут ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки. Добавим, что ранее Ваноли работал помощником Антонио Конте в "Челси" и "Интере", но не пошёл за ним в "Тоттенхэм", так как захотел самостоятельного развития карьеры.

Справедливость или позор: Почему увольнение Витории из "Спартака" — очередной цирк в юбилейный год

Справедливость или позор: Почему увольнение Витории из "Спартака" — очередной цирк в юбилейный год

Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" покинул португальский наставник Руй Витория. Главным тренером красно-белых он стал летом 2021 года. За это время он вывел команду в 1/8 финала Лиги Европы, однако завершил первую часть сезона РПЛ на девятом месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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