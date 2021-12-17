Число погибших при пожаре в Осаке увеличилось до 19

Число жертв пожара в японском городе Осака достигло 19. Об этом сообщило Kyodo со ссылкой на источник в следственных органах.

Пожар начался утром 17 декабря. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже восьмиэтажного здания в деловом районе, где расположена клиника психологической помощи. Предположительно, посетители и персонал учреждения оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу.

По предварительной версии, трагедия случилась из-за поджога здания неизвестным мужчиной, уточняет агентство. По словам свидетелей, загорелась жидкость, вытекшая из бумажного пакета у пожилого мужчины.