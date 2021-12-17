Число погибших при пожаре в Осаке увеличилось до 19
По предварительной версии, трагедия случилась из-за поджога здания неизвестным мужчиной.
Скриншот видео © Twitter / nhk_news
Число жертв пожара в японском городе Осака достигло 19. Об этом сообщило Kyodo со ссылкой на источник в следственных органах.
Пожар начался утром 17 декабря. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже восьмиэтажного здания в деловом районе, где расположена клиника психологической помощи. Предположительно, посетители и персонал учреждения оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу.
По предварительной версии, трагедия случилась из-за поджога здания неизвестным мужчиной, уточняет агентство. По словам свидетелей, загорелась жидкость, вытекшая из бумажного пакета у пожилого мужчины.
Ранее Лайф рассказывал, что двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Амурской области. При этом соседи смогли спасти из огня ребёнка 2009 года рождения.
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