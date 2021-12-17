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Байден оправдал прозвище Джо Деменцио, снова забыв имя главы Пентагона

У 79-летнего политика уже не в первый раз вызывает затруднение произношение имени и должности Ллойда Остина.

17 декабря, 08:42

Джо Байден © Flickr.com / European Parliament

Президент США Джозеф Байден снова оконфузился, когда не смог с первого раза произнести имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Инцидент произошёл во время церемонии вручения медалей Почёта солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане.

"Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим сегодня гостям и председателю объединённого комитета начальников штабов, министра… министра… министра Остина", — наконец выговорил 79-летний политик.

Учитывая, что Байден уже не в первый раз забывает имя главы Пентагона, комментарии пользователей соцсетей в связи с произошедшим оказались ещё более едкими.

"Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?" — приводит РИА "Новости" комментарий Elania.

"Он снова это сделал!" — изумился Charlie Spiering.

"Всей стране стыдно за него", — заключил Hugo Bezdek.

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Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов, а во время поездки в Ватикан он представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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