Байден оправдал прозвище Джо Деменцио, снова забыв имя главы Пентагона

Президент США Джозеф Байден снова оконфузился, когда не смог с первого раза произнести имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Инцидент произошёл во время церемонии вручения медалей Почёта солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане.

Le bêtisier de Bidet :Le Président oublie le nom du ministre de la Défense, Lloyd Austin,Encore une fois

Au moins,Joe Biden a fini par y arriver jeudi.En mars dernier,il l'avait appelé "le type qui dirige cette entité..."alors qu'Austin se tenait juste derrière lui (video de CNN) pic.twitter.com/UD8i6gE2bO — BAN 🎖🎖🎖 (@BAN05063867) December 16, 2021

"Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим сегодня гостям и председателю объединённого комитета начальников штабов, министра… министра… министра Остина", — наконец выговорил 79-летний политик.

Учитывая, что Байден уже не в первый раз забывает имя главы Пентагона, комментарии пользователей соцсетей в связи с произошедшим оказались ещё более едкими.

"Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?" — приводит РИА "Новости" комментарий Elania.

"Он снова это сделал!" — изумился Charlie Spiering.