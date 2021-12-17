Суд в США обязал Болдуина предоставить свой iPhone следствию после гибели украинки Хатчинс
Теперь правоохранители могут потребовать восстановить все ранее удалённые с устройства данные, запросить скопировать личные пароли, контакты и историю звонков актёра.
Актёр Алек Болдуин. Фото © Getty Images for National Geographic / Mark Sagliocco
Муниципальный суд Санта-Фе удовлетворил ходатайство офиса шерифа округа о предоставлении доступа к данным, хранящимся на iPhone актёра Алека Болдуина. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ордер инстанции. Напомним, артист в октябре застрелил оператора Галину Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина" (Rust).
Теперь правоохранители получили право на доступ ко всей информации, хранящейся на принадлежащем Болдуину устройстве, в том числе личным сообщениям, электронным письмам, изображениям, видео, аккаунтам в соцсетях. Кроме того, они могут потребовать восстановить все ранее удалённые данные и скопировать историю звонков артиста, личные пароли и список контактов.
В начале декабря Болдуин дал первое интервью после трагедии на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". В беседе с телеканалом ABC он назвал смертельный выстрел самопроизвольным. По мнению актёра, ему не будет предъявлено официальных обвинений в убийстве оператора Галины Хатчинс, виновным он себя не считает.
Напомним, трагедия произошла, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал нарушения, связанные с оружием на съёмочной площадке.
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