Суд в США обязал Болдуина предоставить свой iPhone следствию после гибели украинки Хатчинс

Муниципальный суд Санта-Фе удовлетворил ходатайство офиса шерифа округа о предоставлении доступа к данным, хранящимся на iPhone актёра Алека Болдуина. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ордер инстанции. Напомним, артист в октябре застрелил оператора Галину Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина" (Rust).

Теперь правоохранители получили право на доступ ко всей информации, хранящейся на принадлежащем Болдуину устройстве, в том числе личным сообщениям, электронным письмам, изображениям, видео, аккаунтам в соцсетях. Кроме того, они могут потребовать восстановить все ранее удалённые данные и скопировать историю звонков артиста, личные пароли и список контактов.