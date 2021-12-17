В Дагестане ищут девушку в балаклаве, которая станцевала тверк в центре города

Люди нравственно падают с каждым днём, а на людях ведут себя так, будто скромны. Эта фальшивость заполонила наши дома и улицы. Но наказать нужно не только девушку, а даже в первую очередь тех "мужчин", кто был с ней там в машине, с чьей подачи всё это и произошло. Старейшины что сделают? Не делайте — так скажут, и всё. А если самих их найти и наказать, то уже сам попадаешь под статью в случае подачи заявления. Поэтому, не имея возможности ни исправить, ни наказать, мы деградируем всё хуже и хуже

chernovik_daga