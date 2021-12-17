В Дагестане ищут девушку в балаклаве, которая станцевала тверк в центре города
Вся надежда на водителя белой "приоры", который не смог проехать мимо этого безобразия.
Ролик с танцующей красоткой в балаклаве завирусился в среду, 15 декабря. На кадрах девушка выходит с заднего сиденья машины и несколько секунд двигается под музыку, изображая тверк. Если бы подобный ролик сняли в каком-нибудь Детройте, на него бы мало кто обратил внимания, но в этом случае место съёмок — центр Махачкалы, а в Дагестане с подобными выходками строго.
Кадры из видео © Instagram / golos.dagestanaa
За несколько часов видео распространилось по всем крупным сообществам Республики Дагестан. Ожидаемо, что восторженных комментариев смелостью девушки там нет. Пользователи соцсетей отметили, что танцовщица прекрасно понимала, что совершает провокацию, поэтому и натянула балаклаву на лицо. Другой вопрос у комментаторов был к людям, которые привезли девицу на одну из центральных улиц столицы республики и снимали всё это на видео.
Люди нравственно падают с каждым днём, а на людях ведут себя так, будто скромны. Эта фальшивость заполонила наши дома и улицы. Но наказать нужно не только девушку, а даже в первую очередь тех "мужчин", кто был с ней там в машине, с чьей подачи всё это и произошло. Старейшины что сделают? Не делайте — так скажут, и всё. А если самих их найти и наказать, то уже сам попадаешь под статью в случае подачи заявления. Поэтому, не имея возможности ни исправить, ни наказать, мы деградируем всё хуже и хуже
Всё просто: сначала посмотрят видео, загрузят на свой гаджет, а потом можно смело бросаться в комментах моралями о том, почему это плохо и какие плохие админы, что публикуют такое 🌚
Поиски осложняет тот факт, что ролик снят давно — это видно по отсутствию снега или слякоти на дороге, да и по одежде девушки (вернее — по её отсутствию). В комментариях появляется всё больше призывов найти девушку и всю ту компанию, ответственную за надругательство над местными устоями. Многие заметили белую "приору", которая попала в кадр. Её водитель явно не смог проехать мимо этого безобразия и остановился... Возможно, он зафиксировал номера машины, из которой вышла девушка.
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