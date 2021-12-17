Асмус назвала адским ноябрь, проведя месяц в больнице

Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что весь ноябрь провела в больнице, назвав его адским. Своей историей она поделилась с подписчиками в "Инстаграме".

"Сначала с ребёнком и её кишечной инфекцией лежала, потом я одна с гриппом и жёсткой лихорадкой, потом опять с дочкой, но уже другая история… Плюс осложнения у меня начались. Столько скорых мы в жизни не вызывали", — написала она.

Асмус призналась, что из-за болезни ей пришлось отменить несколько спектаклей. При этом из больницы она долго не выписывалась по той причине, что хотела полностью победить недуг. Она также призвала всех вакцинироваться как от гриппа, так и от ковида и беречь себя и окружающих.