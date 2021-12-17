Конгресс США призвал главу Twitter остановить "пропаганду" Китая
Согласно утверждениям, Коммунистическая партия КНР использует заблокированную в стране платформу для распространения своей дезинформации по всему миру.
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Республиканцы из обеих палат Конгресса США призвали руководство "Твиттера" не позволить властям Китая использовать социальную сеть в качестве платформы для пропаганды. Они обратились с совместным письмом к новому главе соцсети Парагу Агравалу.
"Сегодня Коммунистическая партия Китая использует "Твиттер", заблокированную в Китае платформу, для распространения своей дезинформации по всему миру о мирных продемократических протестах в Гонконге, происхождении CoViD-19, продолжающемся геноциде в Синьцзяне и исчезновении спортсменов", — говорится в письме конгрессменов.
Это обращение подписали 13 членов Палаты представителей и один сенатор. Авторы письма надеются, что новое руководство соцсети позволит выстроить "здоровый диалог" между Конгрессом и компанией.
Напомним, 29 ноября Джек Дорси объявил об уходе с поста генерального директора соцсети Twitter. Предприниматель заявил, что на должность назначен технический директор компании — Параг Агравал. Он приступил к исполнению обязанностей с 6 декабря.
Ранее Лайф сообщал, что участникам Олимпиады в Пекине откроют доступ к запрещённым в Китае соцсетям Twitter и Instagram. Игры пройдут в столице Поднебесной с 4 по 20 февраля.
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