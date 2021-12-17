Конгресс США призвал главу Twitter остановить "пропаганду" Китая

Республиканцы из обеих палат Конгресса США призвали руководство "Твиттера" не позволить властям Китая использовать социальную сеть в качестве платформы для пропаганды. Они обратились с совместным письмом к новому главе соцсети Парагу Агравалу.

"Сегодня Коммунистическая партия Китая использует "Твиттер", заблокированную в Китае платформу, для распространения своей дезинформации по всему миру о мирных продемократических протестах в Гонконге, происхождении CoViD-19, продолжающемся геноциде в Синьцзяне и исчезновении спортсменов", — говорится в письме конгрессменов.

Это обращение подписали 13 членов Палаты представителей и один сенатор. Авторы письма надеются, что новое руководство соцсети позволит выстроить "здоровый диалог" между Конгрессом и компанией.

Напомним, 29 ноября Джек Дорси объявил об уходе с поста генерального директора соцсети Twitter. Предприниматель заявил, что на должность назначен технический директор компании — Параг Агравал. Он приступил к исполнению обязанностей с 6 декабря.