На территории бывшего концлагеря под Орлом нашли детские останки

Под Орлом нашли детские останки на территории концлагеря времён ВОВ. Видео © Telegram / Орёл24

Детские останки нашли в городе Болхове Орловской области рядом с местом, где во время Великой Отечественной войны находился концлагерь. Об этом сообщил глава регионального отделения Поискового движения России Сергей Щербатый.

"Мы занимаемся поиском военнослужащих Красной армии, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Так как обнаружены останки, которые не относятся к военнослужащим, то это уже компетенция Следственного комитета", — сказал Щербатый в беседе с РИА "Новости".

На месте обнаружения останков раньше был немецкий концлагерь для советских военнопленных в Болхове — его оккупанты устроили в здании школы. От пыток, плохих условий труда, истязаний, болезней и голода в концлагере погибло около 500 военнопленных. Их тела немецкие солдаты вывозили за город и сбрасывали в ров. Там были обнаружены кости как минимум трёх человек, предположительно, являющиеся останками детей.