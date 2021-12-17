Уволенному за роман с коллегой экс-главе McDonald's пришлось вернуть $105 млн
Стив Истербрук признался, что не всегда придерживался ценностей компании, и принёс за это извинения после того, как его уличили в отношениях с несколькими сотрудницами.
Фото © Mcdonalds.com
Бывшему президенту и генеральному директору компании McDonald's Стиву Истербруку, уволенному из-за романа с коллегой, пришлось вернуть корпорации своё выходное пособие в размере 105 миллионов долларов, которое он получил после ухода. Свои отступные он возвращал как акциями, так и деньгами.
"Во время моего пребывания на посту генерального директора мне иногда не удавалось придерживаться ценностей McDonald’s и выполнять некоторые из моих обязанностей в качестве руководителя компании. Я приношу извинения своим бывшим коллегам, совету директоров, франчайзи и поставщикам компании за это", — цитирует CNBC заявление Истербрука.
Председатель совета директоров Энрике Эрнандес — младший заявил, что соглашение между Истербруком и McDonald's "заставит его понести ответственность за явно неправильное поведение", включающее использование его должностного положения.
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Напомним, в ноябре 2019 года президент McDonald's Стив Истербрук ушёл со своего поста из-за романа с подчинённой. А в июле 2020 года появилась информация, которая дала толчок к новому расследованию в деле экс-главы компании. Оно показало, что тот скрывал романы ещё с тремя сотрудницами, а также уничтожил доказательства этих связей. Компания была вынуждена подать на него в суд.
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