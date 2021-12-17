Уволенному за роман с коллегой экс-главе McDonald's пришлось вернуть $105 млн

Бывшему президенту и генеральному директору компании McDonald's Стиву Истербруку, уволенному из-за романа с коллегой, пришлось вернуть корпорации своё выходное пособие в размере 105 миллионов долларов, которое он получил после ухода. Свои отступные он возвращал как акциями, так и деньгами.

"Во время моего пребывания на посту генерального директора мне иногда не удавалось придерживаться ценностей McDonald’s и выполнять некоторые из моих обязанностей в качестве руководителя компании. Я приношу извинения своим бывшим коллегам, совету директоров, франчайзи и поставщикам компании за это", — цитирует CNBC заявление Истербрука.

Председатель совета директоров Энрике Эрнандес — младший заявил, что соглашение между Истербруком и McDonald's "заставит его понести ответственность за явно неправильное поведение", включающее использование его должностного положения.