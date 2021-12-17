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Шольц: Регулятор принимает решения по "Северному потоку – 2", не руководствуясь политикой

При этом немецкий канцлер указал на необходимость продолжения транзита российского газа через Украину.

17 декабря, 01:27
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Федеральное сетевое агентство ФРГ не руководствуется политикой при принятии решений по "Северному потоку – 2". Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, назвав газопровод коммерческим проектом.

"Речь идёт о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперёд, что сейчас [уже] лежит трубопровод", сказал он.

Сейчас рассматривается вопрос о соответствии проекта европейскому законодательству в области энергетики, напомнил канцлер, заметив, что решения не руководствуются политикой, а процесс продолжается. При этом Шольц добавил, что Германия продолжит усилия по сохранению транзита российского газа через Украину.

Чижов счёл полностью политизированной ситуацию вокруг сертификации "Северного потока – 2"

Чижов счёл полностью политизированной ситуацию вокруг сертификации "Северного потока – 2"

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется. Политолог Владимир Брутер объяснил Лайфу причину этого.

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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