Шольц: Регулятор принимает решения по "Северному потоку – 2", не руководствуясь политикой
При этом немецкий канцлер указал на необходимость продолжения транзита российского газа через Украину.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Федеральное сетевое агентство ФРГ не руководствуется политикой при принятии решений по "Северному потоку – 2". Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, назвав газопровод коммерческим проектом.
"Речь идёт о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперёд, что сейчас [уже] лежит трубопровод", — сказал он.
Сейчас рассматривается вопрос о соответствии проекта европейскому законодательству в области энергетики, напомнил канцлер, заметив, что решения не руководствуются политикой, а процесс продолжается. При этом Шольц добавил, что Германия продолжит усилия по сохранению транзита российского газа через Украину.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется. Политолог Владимир Брутер объяснил Лайфу причину этого.
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
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