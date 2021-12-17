Шольц: Регулятор принимает решения по "Северному потоку – 2", не руководствуясь политикой

Федеральное сетевое агентство ФРГ не руководствуется политикой при принятии решений по "Северному потоку – 2". Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, назвав газопровод коммерческим проектом.

"Речь идёт о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперёд, что сейчас [уже] лежит трубопровод", — сказал он.

Сейчас рассматривается вопрос о соответствии проекта европейскому законодательству в области энергетики, напомнил канцлер, заметив, что решения не руководствуются политикой, а процесс продолжается. При этом Шольц добавил, что Германия продолжит усилия по сохранению транзита российского газа через Украину.