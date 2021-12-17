Скончалась вдова чилийского диктатора Пиночета

По некоторым данным, Лусия Ириарт, будучи ближайшим советником мужа, оказывала значительное влияние на супруга при принятии им политических решений.

Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета — Лусия Ириарт — умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщила её внучка Ириарт Карина, написав об этом в "Твиттере".

"В 99 лет в окружении родных и близких умерла моя любимая бабушка", — сказано в её записи.

Как пишет издание El Mostador, будучи ближайшим советником мужа, Лусия, бывшая первой леди Чили с 1974 по 1990 год, оказывала значительное влияние на Пиночета при принятии им политических решений. В частности, именно её мнение оказалось решающим при организации государственного переворота против президента Сальвадора Альенде 11 сентября 1973 года.

Напомним, Аугусто Пиночет умер в 2006 году в возрасте 91 года, когда находился под домашним арестом. Бывший чилийский диктатор обвинялся в нарушении прав человека во времена военного режима и налоговых преступлениях.