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Скончалась вдова чилийского диктатора Пиночета

По некоторым данным, Лусия Ириарт, будучи ближайшим советником мужа, оказывала значительное влияние на супруга при принятии им политических решений.

17 декабря, 01:03
<p>Лусия Ириарт и Аугусто Пиночет. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Augusto_Pinochet_y_Luc%C3%ADa_Hiriart.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Лусия Ириарт и Аугусто Пиночет. Фото © Wikipedia

Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета — Лусия Ириарт — умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщила её внучка Ириарт Карина, написав об этом в "Твиттере".

"В 99 лет в окружении родных и близких умерла моя любимая бабушка", — сказано в её записи.

Как пишет издание El Mostador, будучи ближайшим советником мужа, Лусия, бывшая первой леди Чили с 1974 по 1990 год, оказывала значительное влияние на Пиночета при принятии им политических решений. В частности, именно её мнение оказалось решающим при организации государственного переворота против президента Сальвадора Альенде 11 сентября 1973 года.

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Напомним, Аугусто Пиночет умер в 2006 году в возрасте 91 года, когда находился под домашним арестом. Бывший чилийский диктатор обвинялся в нарушении прав человека во времена военного режима и налоговых преступлениях.

Ранее Лайф рассказывал, что ЦРУ обнародовало доказательства вины Пиночета в убийстве своего оппонента в США. Орландо Летельер был убит вместе с секретаршей Ронни Моффитт — в их автомобиль заложили бомбу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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