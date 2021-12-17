Глава МЧС Чуприян призвал не искать путей к беде на шахтах из-за трагедии на "Листвяжной"
По его мнению, на угольных предприятиях с высоким содержанием метана должен быть честный мониторинг его концентрации.
Александр Чуприян. Фото © ТАСС / Максим Киселев
Отказ от честного мониторинга концентрации метана на шахтах является прямым путём к беде. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности министра МЧС Александр Чуприян.
"Там, где технологические процессы связаны с риском, абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина", — сказал он в интервью РБК.
При этом глава МЧС отметил, что для того, чтобы избежать аварий на угольных шахтах, где причиной возникновения ЧС является высокая концентрация метана, необходимо просто пользоваться оборудованием, которое имеется на таких предприятиях.
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"И если люди сами их выключают либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим? Это прямой путь к беде, к чрезвычайной ситуации", — добавил Чуприян.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. На сегодняшний день тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
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