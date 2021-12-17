Глава МЧС Чуприян призвал не искать путей к беде на шахтах из-за трагедии на "Листвяжной"

Отказ от честного мониторинга концентрации метана на шахтах является прямым путём к беде. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности министра МЧС Александр Чуприян.

"Там, где технологические процессы связаны с риском, абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина", — сказал он в интервью РБК.

При этом глава МЧС отметил, что для того, чтобы избежать аварий на угольных шахтах, где причиной возникновения ЧС является высокая концентрация метана, необходимо просто пользоваться оборудованием, которое имеется на таких предприятиях.