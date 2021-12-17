Зампостпреда РФ при ООН Кузьмин заявил о превращении Украины в проект "анти-Россия"

Украина всё чаще действует не для народа, а во вред Москве, превращаясь в проект "анти-Россия". Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Украину, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" — озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев — лишь бы во вред России", — заявил Кузьмин на заседании Генассамблеи ООН.

По словам Кузьмина, согласно последним данным Международного валютного фонда, Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения. При этом её последовательно накачивают оружием, кормят обещаниями, разжигают русофобию, добавил дипломат. Он отметил, что украинская резолюция по Крыму, принятая Генассамблеей, является частью антироссийской кампании.

"И это угроза для Украины. Нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе. Отражение не живёт собственной жизнью. Некоторые государства сейчас послушно выстроятся в шеренгу и проголосуют за украинский проект, ошибочно полагая, что в строю можно остаться незамеченным", — заявил Кузьмин.