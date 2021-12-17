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Глава "Нафтогаза" назвал критически низким запас угля на Украине

В СБУ уже предупреждают, что страна находится "в шаге" от остановки теплогенерирующих предприятий.

16 декабря, 23:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Украине в настоящее время запасы угля критически малы, чего не скажешь о ситуации с газом. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Уголь его сейчас критически малые запасы. Меньше, чем обычно", сказал он в эфире телеканала "1+1", заметив также, что "сейчас идёт много угля", обратив внимание на поставки, которые осуществляются в том числе из-за границы.

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А вот относительно запасов газа Витренко более оптимистичен. Он назвал их нормальными, уточнив, что на 1 января 2022 года прогнозируется на 3% запасов больше, чем в среднем было в 2015–2019 годах. При этом глава "Нафтогаза" подчеркнул, что компания не сможет сдерживать тарифы для населения на текущем уровне из-за подорожания этого вида топлива в Европе и из-за разницы между розничной и рыночной ценой.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины уже заявили, что страна находится "в шаге" от остановки теплогенерирующих предприятий из-за критически низких запасов угля, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на отчёт ведомства. Согласно ему, по состоянию на 1 декабря на складах имелось лишь 486 тысяч тонн угля при плановом показателе в 2,6 миллиона.

В частности, под угрозой остановки отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются находящимися там ТЭС и ТЭЦ. В частности, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС — в четыре раза ниже минимально необходимых запасов, Черниговская ТЭЦ — в пять раз ниже нормы. При этом Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов угля.

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Ранее Лайф рассказывал, что экс-премьер Украины Кинах заявил, что уже в январе-феврале страна может получить серьёзные проблемы из-за дефицита газа. Сейчас в газохранилищах Незалежной топлива примерно на 30–40% меньше, чем должно быть по нормативам, отметил он.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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