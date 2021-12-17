Риелторы предложили использовать маткапитал на покупку земли

Риелторы предложили Правительству России разрешить использовать материнский капитал на покупку земельных участков для развития сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что на сегодняшний день около 23 миллионов россиян хотели бы переехать из квартиры в собственный дом. Авторы предложения заметили, что приобретение дома должно быть доступно при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире для исключения мошенничества. Кабмин направил обращение в Минтруд, Минфин и Минстрой.

Опрошенные газетой эксперты заметили, что строительство собственного дома зачастую обходится дешевле, чем покупка готового, ведь себестоимость строительных материалов всегда ниже цены за отстроенное жильё. Кроме того, в некоторых регионах страны не имеется развитого рынка новостроек, в то время как земельные участки под индивидуальное строительство более доступны.