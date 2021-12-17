В НАТО назвали условие для диалога с Россией

Североатлантический альянс готов работать над укреплением доверия с Россией при ряде условий, выполненных Москвой. Об этом сказано в заявлении НАТО.

"Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости, мы готовы работать над укреплением мер доверия", — сказано в документе.

В альянсе уточнили, что осведомлены о предложениях РФ по европейской безопасности, однако необходимо учитывать также и озабоченности НАТО. Любой диалог, заметили в альянсе, должен вестись на основании взаимности, основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности.

В НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения альянса и Украины, и заметили, что все страны вправе сами определять своё будущее и внешнюю политику.