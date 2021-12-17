Путин не согласился с идеей возрождения трудовых артелей

"Когда человек добивается чего-то, а потом начинает делиться частью своего дохода с коллективом, то пропадает желание добиваться ещё большего. Это проблема. Потому что человек добивается чего-то, начинает больше зарабатывать, а часть своего дохода должен отдавать в коллектив. На каком-то этапе это, может быть, неплохо, но потом нужно дать человеку получать столько, сколько он заработал", — сказал Путин на выставке Агентства стратегических инициатив в формате "7 станций".