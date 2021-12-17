Путин не согласился с идеей возрождения трудовых артелей
Главе государства представили пилот такого проекта, согласно которому человек обучается бесплатно, а когда становится опытным — делится частью заработанных средств.
Создание трудовых артелей может отбить у молодёжи желание добиваться большего, считает президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что молодым людям надо дать возможность получать столько, сколько они заработали.
"Когда человек добивается чего-то, а потом начинает делиться частью своего дохода с коллективом, то пропадает желание добиваться ещё большего. Это проблема. Потому что человек добивается чего-то, начинает больше зарабатывать, а часть своего дохода должен отдавать в коллектив. На каком-то этапе это, может быть, неплохо, но потом нужно дать человеку получать столько, сколько он заработал", — сказал Путин на выставке Агентства стратегических инициатив в формате "7 станций".
Президенту рассказали, что вопрос повышения уровня доходов граждан не решается линейными способами, и предложили возродить трудовые артели. Главе государства представили пилот такого проекта, где человек обучается бесплатно, а когда становится опытным — делится частью заработанных средств. Идея пробного проекта заключается в том, чтобы человек менял профессии, ничего не теряя.
Ранее Лайф писал, что Путин пошутил, что важнее то, с кем идти на свидание, чем куда. Президенту рассказали, что свои лучшие социально-экономические проекты на экспозиции АСИ представил 51 регион России.
Комментариев: 1
Прислушайтесь к словам нашего президента, видно, что он думает о других, заранее продумывает то, что и правда важно. Труд должен оплачиваться так, сколько человек в итоге заработал. Полностью согласна.