Появилось последнее видео с Хлебниковой, которое без слёз смотреть нельзя
Перед пожаром, который отправил легенду 90-х в реанимацию, жизнь Хлебниковой едва ли была похожа на звёздную.
Марина Хлебникова впервые вышла на связь. Обращаясь к фанатам, исполнительница рассказала, что у неё "позитивное настроение" и она "старается" идти на поправку. Увы, но о звезде 90-х заставило вспомнить лишь несчастье. В Сети появилось видео с одного из последних концертов Хлебниковой. И до этого было понятно, что в последние годы жизнь певицы представляла из себя что-то очень тягостное, но мало кто думал, что всё настолько грустно.
На кадрах Хлебникова с коллегой по сцене исполняет один из своих шлягеров. Никакой подтанцовки или живой музыки. Минусовка, сохранившаяся ещё с девяностых, звукорежиссёр, который изо всех сил пытается вытянуть увядающих звёзд с помощью эквалайзера, и тесная даже для двоих людей сцена. Марина половину песни просто стоит на месте, будто бы пытаясь понять, что вообще происходит. Зрелище больше похоже на выступление руководителей отделов на корпоративе. В комментариях под роликом злобные домыслы о том, что автор хита "Чашка кофею" пришла на выступление подшофе.
Наверное, чтобы хоть как-то зарабатывать, Хлебникова была вынуждена выступать в крошечных ДК. Готовиться к таким выступлениям, видимо, не нужно. Судя по афише артистки, за последние годы хоть сколько-нибудь крупные концерты у неё были только вместе с другими звёздами прошлых десятилетий. Названия говорят сами за себя: "Дискотека СССР", "Звёзды дискотек 90-х" и так далее.
Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
Остальные площадки (лишь напоминание всем нам, что никакая слава не вечна) — караоке-бары, проходные рестораны и мелкие клубы. На 2022 год у Хлебниковой запланировано два крупных концерта. Их, скорее всего, отменят — у Марины повреждены связки и глаза. Восстановление будет долгим. Вероятно, в этом плане ей смогут помочь продюсеры разнообразных ток-шоу, которые знают, что на чужом горе можно собрать неплохие рейтинги.
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