Появилось последнее видео с Хлебниковой, которое без слёз смотреть нельзя

Марина Хлебникова впервые вышла на связь. Обращаясь к фанатам, исполнительница рассказала, что у неё "позитивное настроение" и она "старается" идти на поправку. Увы, но о звезде 90-х заставило вспомнить лишь несчастье. В Сети появилось видео с одного из последних концертов Хлебниковой. И до этого было понятно, что в последние годы жизнь певицы представляла из себя что-то очень тягостное, но мало кто думал, что всё настолько грустно.

Кадры из видео © Telegram / Немалахов

На кадрах Хлебникова с коллегой по сцене исполняет один из своих шлягеров. Никакой подтанцовки или живой музыки. Минусовка, сохранившаяся ещё с девяностых, звукорежиссёр, который изо всех сил пытается вытянуть увядающих звёзд с помощью эквалайзера, и тесная даже для двоих людей сцена. Марина половину песни просто стоит на месте, будто бы пытаясь понять, что вообще происходит. Зрелище больше похоже на выступление руководителей отделов на корпоративе. В комментариях под роликом злобные домыслы о том, что автор хита "Чашка кофею" пришла на выступление подшофе.

Кадры из видео © Telegram / Немалахов

Наверное, чтобы хоть как-то зарабатывать, Хлебникова была вынуждена выступать в крошечных ДК. Готовиться к таким выступлениям, видимо, не нужно. Судя по афише артистки, за последние годы хоть сколько-нибудь крупные концерты у неё были только вместе с другими звёздами прошлых десятилетий. Названия говорят сами за себя: "Дискотека СССР", "Звёзды дискотек 90-х" и так далее.

Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official