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Историк моды Александр Васильев рассказал о своём месте на кладбище

Телеведущий призвал зрителей задуматься о смысле своего существования. По его словам, люди не должны жить так, чтобы быть "фабрикой по переработке еды".

16 декабря, 16:34

Александр Васильев © YouTube / "Эмпатия Манучи"

Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев признался, что на одном из кладбищ Москвы для него уже подготовлено местечко. Об этом модельер рассказал в интервью актёру Вячеславу Манучарову на ютуб-канале "Эмпатия Манучи".

Васильев отметил, что не боится смерти, так как принял факт её неизбежности. При этом 63-летний телеведущий подчеркнул, что к уходу из жизни невозможно морально подготовиться. Однако завещание историк моды всё-таки уже написал.

"Я прекрасно знаю, что мои родители [похоронены] на Троекуровском кладбище, это одно из почётных кладбищ Москвы. Там есть место для меня", — поведал Васильев Манучарову.

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Он также призвал зрителей задуматься о смысле своего существования. По словам телеведущего, люди не должны жить так, чтобы быть "фабрикой по переработке еды".

Ранее Лайф сообщал, что Васильев посоветовал россиянам закупаться в секонд-хендах. И предупредил, что товары лёгкой промышленности будут дорожать, а изделия из синтетики начнут производить всё чаще, что не принесёт ничего хорошего.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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