Историк моды Александр Васильев рассказал о своём месте на кладбище

Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев признался, что на одном из кладбищ Москвы для него уже подготовлено местечко. Об этом модельер рассказал в интервью актёру Вячеславу Манучарову на ютуб-канале "Эмпатия Манучи".

Васильев отметил, что не боится смерти, так как принял факт её неизбежности. При этом 63-летний телеведущий подчеркнул, что к уходу из жизни невозможно морально подготовиться. Однако завещание историк моды всё-таки уже написал.

"Я прекрасно знаю, что мои родители [похоронены] на Троекуровском кладбище, это одно из почётных кладбищ Москвы. Там есть место для меня", — поведал Васильев Манучарову.

Он также призвал зрителей задуматься о смысле своего существования. По словам телеведущего, люди не должны жить так, чтобы быть "фабрикой по переработке еды".